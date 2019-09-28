إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر وتسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية

كيف يمكن إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر وزارة الداخلية، على الرابط الجديد أبشر الأفراد والأعمال كي يتمكن صاحب الحساب من تسجيل الدخول على منصة الخدمات الإلكتروني للوزارة، وهي من الخدمات التي تفيد الكثيرون سواء من المواطنين أو المقيمين، حال نسيان او فقد كلمة المرور على نظام أبشر الإلكتروني، وبالتالي عدم التمكن من الدخول أو الوصول الى خدمات الاستعلامات المتعددة للأفراد، او تقديم طلبات تجديد بطاقة الهوية ورخصة الإقامة أو جواز السفر وغيرها من الأوراق الثبوتية.

إعادة إنشاء كلمة المرور في نظام أبشر جاءت تلبية للعديد من التساؤلات التي وردت حول ما يمكن فعله حالة عدم التمكن من الدخول، وبعد التطورات الجديدة والشكل الجديد التي قدمتها وزارة الداخلية عبر إنشاء موقع أبشر الجديد، أصبح انه يجب الحصول على كلمة مرور واسم مستخدم عبر التسجيل وتفعيل الحساب على موقع أبشر، ولمن له حساب ولم يتمكن من الدخول عليه نتيجة تغيير البيانات الأساسية، عليه اتباع تعليمات استعادة كلمة المرور.

طريقة إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر

البيانات المطلوبة لاستعادة أو إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر تشمل إدخال رقم الهوية الوطنية صحيح، وللمقيم رقم الإقامة، رقم الجوال والرمز المرئي، بعد الدخول على موقع أبشر ويجب أن يكون رقم الجوال غير مستخدم في حساب أخر، كما يجب التأكد من إدخال رقم الجوال بشكل صحيح، حتى لا تفشل العملية نظراً لاستقبال رسالة التفعيل عليه، كما يجب الحذر من عدم إدخال رقم هوية شخص أخر، لعدم المساءلة القانونية، ويجب أن تكون كلمة المرور مكونة من أحرف وأرقام باللغة الانجليزية ويكون الحرف الأول بحجم كبير والكلمة مكونة من 8 حروف على الأقل، وعقب التسجيل لا يمكن تغيير كلمة السر.