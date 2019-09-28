، "سلطان للخدمات المساندة" يقيم فعالية "همة حتى القمة" احتفالاً باليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصانع": المركز حريص على المشاركة في المناسبات الوطنية مع المستفيدين

أُقيمت فعالية الاحتفاء باليوم الوطني ٨٩ "همة حتى القمة" في مقر مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة والتربية الخاصة، بمتابعة من وزارة التعليم مساء أمس الخميس الموافق 27 محرم 1441هـ.

وفي التفاصيل، صاحب الاحتفالية عدد من البرامج المتنوعة شملت "عروض المسرح، ألعاباً هوائية للأطفال، أُسراً منتجة، سينما أطفال"، واختتمت الفعالية بتكريم الأسر المستفيدة بالمركز.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام لمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز فهد بن إبراهيم الصانع، أن المركز رغم الخدمات التي يُقدمها للمستفيدين إلا أنه حريص على تفعيل جانب الفعاليات التعليمية والترفيهية والمشاركة في المناسبات الوطنية مع المستفيدين وأسرهم ويأتي ذلك من اهتمامات وزارة التعليم.

واختتم "الصانع" حديثه بأن الاحتفاء بالوطن واجب وطني على الجميع، سائلاً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها ورغد عيشها في ظل رعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على وطننا العزيز وهو متمتع بالعزة والتمكين.