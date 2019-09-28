محمد بن مسعود - الدمام - يعمل خياط ملابس ويهرب الأموال خارج السعودية أحال مركز شرطة أجياد مقيماً من جنسية آسيوية إلى النيابة العامة بعد ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يقارب النصف مليون. وتفصيلاً أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلاً تجارياً لتحويل مبالغ مالية بطريقة غير نظامية خارج البلاد. وبعد رصد رجال البحث والتحري بشعبة الضبط الإداري واشتباههم بأحد المواقع بالنكاسة عبارة عن خياط ملابس ووجود نشاط غريب في الموقع. وقد جرى على الفور مداهمة الموقع وتم ضبط مقيم من جنسية آسيوية واتضح من خلال تفتيش الموقع العثور على مبلغ يتجاوز 400 ألف ريال جاهزة للتحويل خارج السعودية. وتم إعداد محضر بالحالة وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة أجياد والتي بدورها أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة. مكة.. ضبط مقيم بحوزته أكثر من 400 ألف ريال مجهولة المصدر أحمد العبدالله الخليج 365 2019-09-28 أحال مركز شرطة أجياد مقيماً من جنسية آسيوية إلى النيابة العامة بعد ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يقارب النصف مليون. وتفصيلاً أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلاً تجارياً لتحويل مبالغ مالية بطريقة غير نظامية خارج البلاد. وبعد رصد رجال البحث والتحري بشعبة الضبط الإداري واشتباههم بأحد المواقع بالنكاسة عبارة عن خياط ملابس ووجود نشاط غريب في الموقع. وقد جرى على الفور مداهمة الموقع وتم ضبط مقيم من جنسية آسيوية واتضح من خلال تفتيش الموقع العثور على مبلغ يتجاوز 400 ألف ريال جاهزة للتحويل خارج السعودية. Advertisements وتم إعداد محضر بالحالة وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة أجياد والتي بدورها أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة. 28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 12:36 AM يعمل خياط ملابس ويهرب الأموال خارج السعودية يعمل خياط ملابس ويهرب الأموال خارج السعودية أحال مركز شرطة أجياد مقيماً من جنسية آسيوية إلى النيابة العامة بعد ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يقارب النصف مليون. وتفصيلاً أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلاً تجارياً لتحويل مبالغ مالية بطريقة غير نظامية خارج البلاد. وبعد رصد رجال البحث والتحري بشعبة الضبط الإداري واشتباههم بأحد المواقع بالنكاسة عبارة عن خياط ملابس ووجود نشاط غريب في الموقع. وقد جرى على الفور مداهمة الموقع وتم ضبط مقيم من جنسية آسيوية واتضح من خلال تفتيش الموقع العثور على مبلغ يتجاوز 400 ألف ريال جاهزة للتحويل خارج السعودية. وتم إعداد محضر بالحالة وسلم الشخص والمضبوطات لشرطة أجياد والتي بدورها أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة. ، مكة.. ضبط مقيم بحوزته أكثر من 400 ألف ريال مجهولة المصدر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. ضبط مقيم بحوزته أكثر من 400 ألف ريال مجهولة المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.