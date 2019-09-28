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محمد بن مسعود - الدمام - نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على الصندوق السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر والدته التي وافاها الأجل أمس قائلاً: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يُرضي الرب، وإنا على فراقك يا أمي لمحزنون {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".
جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: انتقلت اليوم والدتي معدية بنت سعد بن جلبان إلى رحمة الله.
"الخليج 365" تتقدم للسفير آل جابر بصادق العزاء والمواساة سائلة الله أن يغفر للفقيدة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.
والدة السفير السعودي باليمن في ذمة اللهعبدالله العنزي الخليج 365 2019-09-28
نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على الصندوق السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر والدته التي وافاها الأجل أمس قائلاً: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يُرضي الرب، وإنا على فراقك يا أمي لمحزنون {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".
جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: انتقلت اليوم والدتي معدية بنت سعد بن جلبان إلى رحمة الله.
"الخليج 365" تتقدم للسفير آل جابر بصادق العزاء والمواساة سائلة الله أن يغفر للفقيدة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
12:35 AM
نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على الصندوق السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر والدته التي وافاها الأجل أمس قائلاً: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يُرضي الرب، وإنا على فراقك يا أمي لمحزنون {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".
جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: انتقلت اليوم والدتي معدية بنت سعد بن جلبان إلى رحمة الله.
"الخليج 365" تتقدم للسفير آل جابر بصادق العزاء والمواساة سائلة الله أن يغفر للفقيدة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.
، والدة السفير السعودي باليمن في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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