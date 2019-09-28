، والدة السفير السعودي باليمن في ذمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - نعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على الصندوق السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر والدته التي وافاها الأجل أمس قائلاً: "إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يُرضي الرب، وإنا على فراقك يا أمي لمحزنون {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: انتقلت اليوم والدتي معدية بنت سعد بن جلبان إلى رحمة الله.

"الخليج 365" تتقدم للسفير آل جابر بصادق العزاء والمواساة سائلة الله أن يغفر للفقيدة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.