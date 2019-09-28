، "تعليم وادي الدواسر" تكرِّم قائدًا كشفيًّا بعد منحه قلادة الكشاف العربي ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كرمت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر القائد الكشفي مبارك بن عوض الدوسري بمناسبة منحه قلادة الكشاف العربي، وذلك في الحفل الذي أقامته الإدارة أمس الأول الخميس بقصر الثقافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور محافظ وادي الدواسر بالنيابة، الدكتور أحمد بن سعيد العلم، وعدد من مسؤولي الجهات الرسمية والأهلية بالمحافظة.
وقد منحت المنظمة الكشفية العربية الدوسري تلك القلادة أول شهر سبتمبر الحالي خلال انعقاد المؤتمر الكشفي العربي الـ29 في شرم الشيخ.
وحصل "الدوسري" على القلادة التي تعتبر أعلى مراحل التكريم الكشفي العربي لما كان له من دور بارز في المؤتمرات الكشفية العربية من حيث تقديم البحوث التي لها أثر في خدمة الحركة الكشفية العربية، والنهوض بها، ودور استثنائي في اللجان الكشفية، والمشاركات الدولية.
وحصل "الدوسري" على العديد من الأوسمة الكشفية، من أبرزها وسام الخدمة العامة عام 1994، ووسام تأسيس رابطة الرواد عام 1999، ونوط التميز في العلاقات والإعلام عام 2007، ووسام الصداقة الأمريكي عام 2004، ووسام القيادة الفضي عام 2008، وقلادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009، ووسام الهدهد للتميز عام 2013، ونوط الحج من وزارة الداخلية عام 2015.
وسبق أن مُنحت القلادة لعدد من الشخصيات الكشفية السعودية منذ إقرارها في المؤتمر الكشفي العربي السابع الذي استضافته ليبيا عام 1966م، هم: عبدالرحمن التونسي، وعباس حداوي، والدكتور عبدالله نصيف، وحسين جوادي، ويوسف الجمعان، والدكتور محمد الرشيد، وسعد الصفيان، والدكتور خالد السليمان، والدكتور عبدالله الفهد، والدكتور مقرن المقرن، ومحمد الوهيبي.
28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441 12:52 AM
"الدوسري" حصل على القلادة بالمؤتمر الكشفي الـ29 بشرم الشيخ"تعليم وادي الدواسر" تكرِّم قائدًا كشفيًّا بعد منحه قلادة الكشاف العربي
كرمت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر القائد الكشفي مبارك بن عوض الدوسري بمناسبة منحه قلادة الكشاف العربي، وذلك في الحفل الذي أقامته الإدارة أمس الأول الخميس بقصر الثقافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.
وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور محافظ وادي الدواسر بالنيابة، الدكتور أحمد بن سعيد العلم، وعدد من مسؤولي الجهات الرسمية والأهلية بالمحافظة.
وقد منحت المنظمة الكشفية العربية الدوسري تلك القلادة أول شهر سبتمبر الحالي خلال انعقاد المؤتمر الكشفي العربي الـ29 في شرم الشيخ.
وحصل "الدوسري" على القلادة التي تعتبر أعلى مراحل التكريم الكشفي العربي لما كان له من دور بارز في المؤتمرات الكشفية العربية من حيث تقديم البحوث التي لها أثر في خدمة الحركة الكشفية العربية، والنهوض بها، ودور استثنائي في اللجان الكشفية، والمشاركات الدولية.
وحصل "الدوسري" على العديد من الأوسمة الكشفية، من أبرزها وسام الخدمة العامة عام 1994، ووسام تأسيس رابطة الرواد عام 1999، ونوط التميز في العلاقات والإعلام عام 2007، ووسام الصداقة الأمريكي عام 2004، ووسام القيادة الفضي عام 2008، وقلادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009، ووسام الهدهد للتميز عام 2013، ونوط الحج من وزارة الداخلية عام 2015.
وسبق أن مُنحت القلادة لعدد من الشخصيات الكشفية السعودية منذ إقرارها في المؤتمر الكشفي العربي السابع الذي استضافته ليبيا عام 1966م، هم: عبدالرحمن التونسي، وعباس حداوي، والدكتور عبدالله نصيف، وحسين جوادي، ويوسف الجمعان، والدكتور محمد الرشيد، وسعد الصفيان، والدكتور خالد السليمان، والدكتور عبدالله الفهد، والدكتور مقرن المقرن، ومحمد الوهيبي.
، "تعليم وادي الدواسر" تكرِّم قائدًا كشفيًّا بعد منحه قلادة الكشاف العربي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم وادي الدواسر" تكرِّم قائدًا كشفيًّا بعد منحه قلادة الكشاف العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.