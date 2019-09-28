السعودية تعلن دعم الأونروا بمبلغ 50 مليون دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء يوم الجمعة 27 سبتمبر/ أيلول دعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لعام 2019، بمبلغ 50 مليون دولار.

جاء ذلك وفق ما أكده وزير خارجية المملكة إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، خلال لقائه بالمفوض العام للأونروا بيير كرينبول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بحسب بيان صادر عن الأونروا تلقت "سوا" نسخة عنه.

وأكد العساف موقف المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أقوى الداعمين السياسيين والماليين للأونروا. وأعرب عن تقديره الكبير للعمل الذي تقوم به الوكالة من أجل لاجئي فلسطين.

ويماثل هذا الإعلان التبرع الاستثنائي الذي قدمته المملكة لموازنة الأونروا البرامجية في عام 2018، ويأتي إضافة إلى التبرعات السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمشاريع الأونروا في البنية التحتية في سائر أقاليم عملياتها الخمسة.

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وأعرب المفوض العام عن تقديره العميق بالنيابة عن 5,5 مليون لاجئ من فلسطين تقوم الأونروا على خدمتهم.

وقال كرينبول إن "التبرع المتجدد والسخي من المملكة العربية السعودية يعد ذا أهمية كبيرة لوكالتنا. وطوال فترة الصيف، وفي الوقت الذي كنا نستعد فيه لافتتاح السنة الدراسية الجديدة، قمنا بإعادة تأهيل العشرات من مدارس الأونروا بتمويل سعودي".

وأضاف أن "التبرع الحاسم الذي تم الإعلان عنه سيسمح لنا بالمحافظة على الحق في التعليم لطلبتنا البالغ عددهم 532,000 طالبة وطالبة، بالإضافة إلى الخدمات الرئيسة الأخرى المقدمة للاجئي فلسطين. إننا ممتنون للغاية للشراكة والتعاون الديناميكيين مع المملكة".