المملكة وست دول تنتقد تقاعس مجلس الأمن عن حماية المدنيين السوريين

أكدت المملكة و6 دول أخرى أنه لا يمكن التسامح مطلقاً مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيرةً إلى أنه يجب التوصل لحل مستدام للنزاع ومحاسبة جميع منتهكي حقوق الإنسان في سوريا. وأعربت الدول الـ7 عن عميق أسفها بسبب عدم قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المتمثل في حماية المدنيين في سوريا.

وأصدرت المملكة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن، بياناً مشتركاً بعد اجتماع مغلق على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك. وأكد البيان على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ووقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، والتوصل إلى حل مستدام وشامل للنزاع هناك.