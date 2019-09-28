عاجل اليمن : ماذا يفعل نجل الرئيس الهارب في صنعاء بعد مصادرة كل أملاكه من قبل الحوثيين؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل نجل الرئيس الهارب في صنعاء بعد مصادرة كل أملاكه من قبل الحوثيين؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر قانونية، الجمعة 27 سبتمبر/أيلول، ان نجل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض يخوض معركة مع جهات حكومية على قطعة أرض في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان ”أحد وكلاء نجل نائب الرئيس الأسبق عدنان علي سالم البيض أوراقا خاصة إلى المحكمة لتفويضه ببيع قطعة أرض كبيرة في العاصمة صنعاء“.

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وأوضحت المصادر ان الأرض تقدر بمساحة 100 لبنة، اي أكثر من 4000 متر مربع، صرفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح لنجل البيض عام 1991م.

وأشارت الى ان ”نجل البيض يراهن في تمكينه من الارضية على علاقة والده بحزب الله وجماعة الحوثي الانقلابية“.

ونوهت المصادر الى ان ”جهات مصرفية وحكومية اخرى تدعي ملكيتها للأرضية نفسها، وأقامت عليها حراسة خاصة“.