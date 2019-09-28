عاجل اليمن : مجتهد يفجر قنبلة مدوية .. عن الأمير محمد بن سلمان ستهز السعودية والوطن العربي.. (تفاصيل مرعبة)

شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر قنبلة مدوية .. عن الأمير محمد بن سلمان ستهز السعودية والوطن العربي.. (تفاصيل مرعبة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر المغرد الشهير مجتهد مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن توجيه ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان تعليمات غاية في الغرابة للمقربين منه تخص الفتيات السعوديات مجهولات الأب وكذلك الهاربات من عوائلهن.

وزعم “مجتهد” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 2 مليون شخص، إن النظام يسعى لحيلة خبيثة لتسهيل التفسخ في اليوم الوطني للدولة.

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وأضاف أن ابن سلمان وجه باستخدام فئة البنات مجهولات الأب أو الهاربات من عوائلهن، من قاطنات دور الرعاية وغيرها، وتسميتهن بأسماء قبائل وحمايل، وتهيئتهن بالمكياج والملابس غير اللائقة.

وأوضح المغرد الشهير أن الهدف من ذلك هو بثهن في حفلات اليوم الوطني في نشاطات اختلاط مع أمثالهن من الأولاد لتسهيل حالة التفسخ المجتمعي وضرب القيم السعودية. حسب زعمه.



كما كشف “مجتهد” عن وثيقة تشير إلى حجم إنفاق أمير عسير، تركي بن طلال بن عبد العزيز، على “الترفيه”، إرضاء لولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان.

الجدير بالذكر أن المعلومات لا نستطيع التأكد من صحتها، إنما نعيد نشرها وفقا لتغريدات "مجتهد".