كراني: التراكم السحابي يمتد بصورة غير متوقعة لأجواء مكة ومحيطها

أوضح خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن التراكم السحابي امتد اليوم الجمعة، بصورة غير متوقعة حتى أجواء مكة ومحيطها.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال كراني: بعون الله تعالى.. لم يقتصر تأثير التراكم السحابي، هذا اليوم، على أجواء منطقة عسير، وجنوبًا حتى جازان وشرق المرتفعات، بل امتد بصورة غير متوقعة حتى أجواء مكة ومحيطها.

وأضاف: عمّت رحمات الرحمن أجواء العاصمة المقدسة.. أسأل أن يجعلها بشارة خير وبركة.

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة غدًا السبت.

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وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير صادر عنها اليوم: إن مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، تتأثر غدًا بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وتبوك، والشرقية، والرياض، والحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وتوقعت الهيئة، تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية. وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.