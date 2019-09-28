وزير الداخلية يعزّي ذوي الشهيدين القحطاني والحجرية

نقل مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، اللواء منصور بن عبد الله الشدي، اليوم الجمعة، تعازي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، لذوي المجاهد مفلح بن سعد القحطاني، والمجاهد سعيد بن مفلح الحجرية، اللذين توفيا بعد تعرضهما لحادث مروري أثناء قيامهما بواجبهما الأمني في منطقة عسير.
جاء ذلك خلال زيارة عزاء قام بها اللواء الشدي لذوي المتوفَيْن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.
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