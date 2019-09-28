تدريب العاملين في 6 منافذ للتعامل مع حاملي التأشيرات

إثراء
علمت «دوت الخليج» أن إدارة الخدمات الأرضية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وهي إحدى الجهات المعنية في خدمة السياح عبر التأشيرة السياحية ستعتمد مشروع «إثراء تجربة الزائر» الذي يهدف إلى رفع الجانب التوعوي والمعرفي للعاملين والمتعاملين مع السياح من القطاعين الحكومي والخاص، ويركز على كيفية التعامل الأمثل مع السائح وإعطاء صورة إيجابية عن المملكة.
وتم التنسيق مع المسؤولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعقد برنامج التدريب للعاملين في المطار، كما سيعقد برنامج تدريبي للعاملين في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الذين لهم تعامل مباشر مع «المسافر - الزائر» بواسطة مدرب معتمد لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، وسيتم عقد ورشة التدريب لـ5 أيام بواقع 4 ساعات يومياً والرفع بالتقرير لهيئة السياحة والتراث الوطني.
المنافذ المعتمدة
- مطار الملك خالد الدولي بالرياض
- مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
- مطار الأمير محمد الدولي بالمدينة المنورة
- مطار الملك فهد الدولي بالدمام
- منفذ جسر الملك فهد
- منفذ البطحاء
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