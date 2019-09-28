تدريب وتوظيف 100 خريجة في التمريض

أبرمت جامعة الملك فيصل ممثلةً بكلية العلوم التطبيقية وخدمة المجتمع اتفاقية تعاون أمس، لتقديم الكلية (دبلوم التمريض العام) لـ100 مواطنة سعودية، يتم تدريبهن على دفعات، على أن يفضي ذلك التدريب إلى التوظيف لدى مستشفى الأحساء العام بشرط اجتياز المتدربات للاختبارات والمقابلات المطلوبة، إذ إن الفئة المستهدفة في هذه الاتفاقية على وجه الخصوص المواطنات السعوديات من خريجات الثانوية القسم العلمي.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا الدلامي، أن هذا الدبلوم أحد البرامج التي تقدمها كلية العلوم التطبيقية وخدمة المجتمع والمعتمدة والمصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى إعداد الخريجات للعمل في المستشفيات بالتعاون مع الأخصائيين الصحيين.

وتمتد مدة البرنامج إلى 5 فصول دراسية يتبعها تدريب امتياز لمدة 6 أشهر، حيث تدرس الطالبة خلاله ما مجموعه 76 ساعة معتمدة إضافة إلى فترة تدريب الامتياز التي تستمر 6 أشهر.