تدريب وتوظيف 100 خريجة في التمريض

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مهنا الدلامي، أن هذا الدبلوم أحد البرامج التي تقدمها كلية العلوم التطبيقية وخدمة المجتمع والمعتمدة والمصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى إعداد الخريجات للعمل في المستشفيات بالتعاون مع الأخصائيين الصحيين.
وتمتد مدة البرنامج إلى 5 فصول دراسية يتبعها تدريب امتياز لمدة 6 أشهر، حيث تدرس الطالبة خلاله ما مجموعه 76 ساعة معتمدة إضافة إلى فترة تدريب الامتياز التي تستمر 6 أشهر.
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