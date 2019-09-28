وزير العدل: القضاء السعودي يحفظ حقوق الإنسان

وأضاف الصمعاني خلال زيارته المحكمة العليا والمحكمة الاقتصادية، ولقاء رئيس المحكمة العليا وعدد من المسؤولين في القضاء بالعاصمة مينسك في بيلاروسيا أن المرفق العدلي في السعودية شهد خلال الأعوام الماضية إطلاق وتفعيل العديد من المبادرات والمشاريع التي أسهمت في تطوير العدالة السعودية، وذلك بعد الدعم الكبير الذي يلقاه هذا المرفق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. وأوضح أن من الضمانات القضائية التي ينتهجها القضاء السعودي هي حق الجميع في التقاضي.
وأوضح وزير العدل أن النظام الأساسي للحكم أرسى مضامين عالية ومبادئ نبيلة تحكم العدالة الجنائية في المملكة، والتي توضح الحرص على حماية القيم والمحافظة على الأمن وحفظ حقوق الرعية وتحقيق السكينة المجتمعية.
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