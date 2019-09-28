إطلاق التأشيرة السياحية واستهداف 100 مليون زيارة سنويا

أعلنت المملكة فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، وذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس في الرياض.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد الخطيب «المملكة تفتح أبوابها للعالم، ويسرني الإعلان عن استقطاب 115 مليار ريال حتى الآن، وهذا يؤكد ثقة العالم بمتانة السوق السعودي وفرصه الواعدة».

وأوضح أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 «بدأنا العمل الجاد لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية، وتزامن ذلك مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى، وإقرار تنظيمات محفزة للاستثمار في القطاع السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس الوزراء الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية».

مواقع

قال الخطيب «هناك أكثر من 10 آلاف موقع تاريخي تمثل فرصاً استثمارية واعدة».

وفور الإعلان عن بدء استقبال المملكة للسياح، بات متاحاً لجميع دول العالم الحصول على التأشيرة السياحية، وسيتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة الإلكترونية عن طريق الموقع الإلكتروني أو فور الوصول إلى المملكة.

ووفقا لإستراتيجية السياحة الوطنية ستستقبل المملكة 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، في مقابل نحو 41 مليون زيارة في الوقت الراهن.

وستكون المملكة بحلول 2030 واحدة من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم، بعائدات تصل إلى 10 % بدلاً من 3 % من إجمالي الدخل القومي حالياً، فيما سيصل عدد الوظائف في القطاع إلى 1.6 مليون وظيفة، مقابل 600 ألف وظيفة حالياً.

تأشيرة سياحية

استحدثت المملكة فئة جديدة من التأشيرات لأغراض السياحة. بدأ العمل فيها منذ أمس، حيث سيتمكن الزوار من الحصول على تأشيرة زيارة متعددة الدخول صالحة لعام كامل تتيح لهم إمكانية قضاء ما يصل إلى 90 يوما في المملكة.

فرص واعدة

وسيشكل فتح أبواب المملكة للسياح والزوار من حول العالم، مزيدا من الفرص الواعدة لاستثمارات جديدة وضخمة في قطاع السياحة، وسيكون بإمكان الزوار من 49 دولة التقدم بطلب تأشيرة إلكترونية أو استصدار تأشيرة عند الوصول إلى المملكة، ما يعني تسريع وتسهيل فرص وإمكانيات زيارة المملكة، أما السياح والزوار من الدول الأخرى، فيمكنهم بدورهم الحصول على تأشيرات سياحية لزيارة المملكة عبر القنصليات والسفارات السعودية في دولهم.

ومدة صلاحية التأشيرة هي عام كامل، وهي تتيح لحامليها إمكانية الإقامة في المملكة لفترة أقصاها 3 أشهر عند كل زيارة، كما أنها تتيح إمكانية الدخول لمرات متعددة خلال فترة صلاحيتها (تأشيرة بمرات دخول متعددة).

زيادة

تعمل المملكة على زيادة القدرة الاستيعابية لمطاراتها إلى 150 مليون راكب سنويا، كما تتوقع أن تشهد أعداد الغرف الفندقية في مختلف مدن ومحافظات المملكة زيادة قدرها 500 ألف غرفة إضافية.

مدونة تعريفية

أعدت وزارة الداخلية مدونة تعريفية بالقوانين وقواعد اللباقة المراعاة في المملكة، ليتم تقديمها إلى أي شخص يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول سياحية لزيارة المملكة، وهي تهدف إلى تعريف الزوار بالعادات والتقاليد السعودية، وضمان حسن احترام ومراعاة هذه العادات والتقاليد، وتتوجه المدونة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، لتوضيح القواعد السلوكية الناظمة للسلوكيات والآداب العامة في المملكة.

خيارات

كما تعمل المملكة على تحديث وتطوير نظام التأشيرات، وبالتحديد نظام الزيارات والإقامات قصيرة المدى. ويتيح النظام الجديد عددا من الخيارات لزيارة المملكة والإقامة فيها لفترة قصيرة لأغراض مختلفة، من بينها التأشيرات السياحية للمسافرين الدوليين.

منظومة

تعمل المملكة حاليا على تنفيذ عملية تطوير واسعة النطاق لمنظومة القطاع السياحي، تشمل تطوير عدد من المشاريع الضخمة والعملاقة، وتحديث وتطوير البنى التحتية، وتأهيل المواقع الأثرية والثقافية والطبيعية، يأتي هذا في سياق مرحلة من التطوير التكاملي غير المسبوق للبنية التحتية للنقل في دول الخليج، لتقدم بذلك هذه التأشيرة (بتجسيدها للقدرة على دخول المملكة بسهولة لأغراض الزيارة والسياحة) قيمة مضافة عالية للقطاع السياحي العالمي.

الدول التي يستفيد مواطنوها من التأشيرات السياحية

- سنغافورة

- السويد

- إسبانيا

- سويسرا

- المملكة المتحدة

- أوكرانيا

- سلوفينيا

- سلوفاكيا

- سان مارينو

- كندا

- كوريا الجنوبية

- ماليزيا

- النمسا

- كرواتيا

- الدنمارك

- فرنسا

- هولندا

- إيرلندا

- ليختنشتاي

- مالطة

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- النرويج

- رومانيا

- نيوزيلندا

- الولايات المتحدة الأميركية

- بروناي

- اليابان

- كازاخستان

- الصين (ماكاو وهونغ كونغ وتايوان)

- أندورا

- بلغاريا

- جمهورية التشيك

- فنلندا

- اليونان

- أيسلندا

- لاتفيا

- لوكسمبورغ

- مونتينيغرو (الجبل الأسود)

- البرتغال

- أستراليا

- قبرص

- إستونيا

- ألمانيا

- هنغاريا (المجر)

- إيطاليا

- ليتوانيا

- موناكو

- بولندا

- بلجيكا

مبررات اختيار الدول الـ49

- 80 % من نفقات السفر العالمية تأتي منها

- 75 % من الرحلات الترفيهية في جميع أنحاء العالم

القواعد التوجيهية لتأشيرة السياحة

- التكلفة 440 ريالا سعوديا

- رسوم التأشيرة الأساسية: 300 ريال

- التأمين الطبي: 140 ريالا

- ضريبة القيمة المضافة على الرسوم والتأمين

- ألا يقل العمر عن 18 عاما

- يتطلب وجود ولي أمر المتقدم لمن يقل عمره عن 18 عاما.

- جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة

- غرامة بمقدار 100 ريال عن كل يوم تأخير في حال عدم المغادرة بعد انتهاء التأشيرة

- ديانة المتقدم لا تؤثر على الطلب