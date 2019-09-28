فيصل بن مشعل يدشن معرض اتجاهات العز

دشن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، معرض اتجاهات العز المقام بمركز الملك فهد بمحافظة عنيزة، واستمع إلى شرح عن المعرض الذي يجسد تأسيس دوت الخليج على يد المؤسس.

وتضمن المعرض عددا من الكلمات الخالدة، وغرفة خاصة للزوار، وعرضا سينمائيا متكاملا للملك عبدالعزيز وتاريخ تأسيس المملكة وفتح الرياض، وصوراً تاريخية متنوعة، وشهادات لسياسة الملك عبدالعزيز الخارجية والتقائه بعدد من قادة العالم، وعلاقته بأبنائه، وأجنحة مخصصة للملوك أبناء المؤسس، وجناح الملك سلمان، ومعرض متخصص عن الرؤية عبر 7 شاشات تستعرض أهم مشاريع الرؤية.

ويشهد أمير القصيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية «مجتمعي»، اليوم ختام أعمال أول هاكاثون دولي متخصص في التقنيات الزراعية، مقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، بتنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، بالشراكة مع المؤسسة، بهدف تطوير الحلول التقنية والأفكار المبتكرة، والتي تساهم في مواجهة التحديات والمشكلات المتزايدة في القطاع الزراعي، ويكرم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الهاكاثون، كما يطلع على البرامج المكثفة الساعية لنقل الأفكار إلى التدريب والمتابعة والإرشاد وورش العمل والتوجيه المتواصل.

وقدم الهاكاثون طوال 3 أيام عددا من المحاور نحو إيجاد جيل جديد من أصحاب المشاريع المبتكرة في القطاع الزراعي، وبحث رفع كفاءة القطاع الواعد، والتركيز على دور الذكاء الصناعي في تعزيز التقدم على صعيد القطاع الزراعي، وتعزيز كفاءة إنتاجه مع الاعتماد على التقنيات التي تساهم في تحسين المحاصيل ومكافحة الآفات وزيادة الأرباح وترشيد استهلاك المياه والتغلب على التحديات البيئية.