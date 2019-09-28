برنامج خطابي بمتوسطة الثقافة

احتفلت متوسطة الثقافة في أبها باليوم الوطني الـ89، بإقامة برنامج خطابي واحتفالي بمشاركة جميع منسوبيها. وبدأ الاحتفال بإذاعة مدرسية لمجموعةٍ من طلاب المدرسة، أشاروا فيها إلى تاريخ وأهمية هذه الاحتفالية الغالية، مبرزين جهود ملوك هذه البلاد وصولاً إلى عهد الملك سلمان وولي عهده في شتى المجالات، ثم ألقى قائد المدرسة عبدالله محمد الأحمري كلمةً بهذه المناسبة، تحدث فيها عن منجزات المملكة وتاريخها العظيم، مجددا الولاء والمحبة لقادة هذه البلاد، سائلا الله أن يحفظ المملكة وحكامها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار.



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