عرض رياضي ومسيرة آليات في المخواة

وأكد محافظ المخواة نايف الهزاني أن ما قام به مؤسس هذا الكيان الملك المؤسس من جهود عظيمة كان نتاجها توحيد شتات هذه البلاد وإرساء دعائم الأمن والأمان والتنمية، منوهاً بما يحظى به وطننا من تطور في كل المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وشاهد الحضور أوبريتا بعنوان «همة وطن» من كلمات الشاعر محمد المنجلي وأداء علي المنجلي بمشاركةِ فرقة تهامة الشعبية.
وشهد الحفل إلقاء عدد من الكلمات والقصائد الشعرية وفقرات وعروض تاريخية وترفيهية إضافة إلى تكريم أبناء الشهداء في الحد الجنوبي من قبل لجنة التنمية الاجتماعية بالمخواة، وعرض رياضي قدّمته لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الجوة.
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