عرض رياضي ومسيرة آليات في المخواة

احتفل أهالي محافظة المخواة باليوم الوطني الـ89 للمملكة، وتضمنت الاحتفالية مسيرة ضمت عددًا من الآليات بمشاركة المحافظة والدوائر الحكومية والأمنية والخدمية، جابت شوارع المحافظة وطرقها الرئيسة متوشحة بأعلام وصور قادة دوت الخليج.

وأكد محافظ المخواة نايف الهزاني أن ما قام به مؤسس هذا الكيان الملك المؤسس من جهود عظيمة كان نتاجها توحيد شتات هذه البلاد وإرساء دعائم الأمن والأمان والتنمية، منوهاً بما يحظى به وطننا من تطور في كل المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وشاهد الحضور أوبريتا بعنوان «همة وطن» من كلمات الشاعر محمد المنجلي وأداء علي المنجلي بمشاركةِ فرقة تهامة الشعبية.

وشهد الحفل إلقاء عدد من الكلمات والقصائد الشعرية وفقرات وعروض تاريخية وترفيهية إضافة إلى تكريم أبناء الشهداء في الحد الجنوبي من قبل لجنة التنمية الاجتماعية بالمخواة، وعرض رياضي قدّمته لجنة التنمية الاجتماعية بمركز الجوة.