بلدي الحرث يناقش مشاريعه

ناقش المجلس البلدي بالحرث في اجتماعه العادي لشهر محرم عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال، وسط تأكيد رئيسه علي بن أحمد أبوعقيلة، على سعي المجلس بكافة أعضائه لرفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، ونقل ملاحظات وطلبات المواطنين إلى الأقسام المختصة في البلدية ومتابعة القرارات بشكل مستمر.

وناقش الاجتماع قسم المالية فيما يخص دعم البندين الثالث والرابع والمناقلات، كما ناقش رئيس الشؤون الفنية بالمشاريع القائمة والمستقبلية، ورئيس قسم الخدمات، ووضع الحلول لرفع مستوى قسم المعدات بما يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.