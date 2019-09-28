بلدي الحرث يناقش مشاريعه

وناقش الاجتماع قسم المالية فيما يخص دعم البندين الثالث والرابع والمناقلات، كما ناقش رئيس الشؤون الفنية بالمشاريع القائمة والمستقبلية، ورئيس قسم الخدمات، ووضع الحلول لرفع مستوى قسم المعدات بما يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه.
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