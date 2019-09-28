خيول ومعرض تشكيلي في احتفال الأطفال المعوقين بعسير

هذا هو الشعار الدائم ليوم دوت الخليج في كل عام لجمعية الأطفال المعوقين بعسير، والذي تزين به الكرنفال الذي أقامته الجمعية بمناسبة اليوم الوطني الـ89، برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حسين بن حمد المري الذي تجول على المعرض المصاحب «فنون وهمم» الذي ضم عددًا من الأعمال والفنون واللوحات التشكيلية التي أبدعها ذوو الإعاقة من كافة الأعمار.
واحتوى المعرض على لوحة تفاعلية حملت خريطة المملكة مفرغة تم التوقيع عليها من قبل راعي الحفل والمشاركين والضيوف والزوار.
فقرات
تضمن حفل أطفال الجمعية مسابقات ترفيهية وأناشيد وطنية وعروضا مرئية وأفلاما وثائقية عن دوت الخليج وإنجازاته.وشارك إسطبل «أبها هورسز» بتدريب أطفال الجمعية على ركوب الخيل، وسط فرحة عارمة لهم بهذه الفعالية الجديدة عليهم.
سعادة
قال مدير الجمعية بعسير عبدالله المحسني «سعدنا جداً بهذا الحضور المميز في الجمعية للاطلاع على معرض (فنون وهمم) الذي يضم عددًا من أعمال إخواننا وأبنائنا من ذوي الإعاقة في منطقة عسير، وسيمتد المعرض أسبوعا».
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