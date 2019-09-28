مسيرة خيل وعروض شعبية وألعاب نارية في تثليث

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات المتنوعة بدأت بمسيرة للخيول، وحفل خطابي وكلمة شباب وشابات المحافظة، وعرض مرئي وأوبريت شعري ولوحة فنية ثم فقرة الألعاب النارية.
وقال محافظ تثليث في كلمة له بهذه المناسبة «في مثل هذا اليوم قاد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- ملحمة توحيد هذا الكيان الذي كان ممزقاً في كيانات قبلية متناحرة، ولو تأملنا بعمق دلالات هذه الملحمة لوقفنا على عبقرية رائد التوحيد، وكيف استطاع أن يؤسس نظام حكم على مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فهما الأساس الذي تقوم عليه حياة كل مسلم أيا كان المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه أو يتبعه».
وأضاف «تأتي رؤية 2030 لتوضح مسارات التنمية والإصلاح، وتطرح رؤية واعية واضحة المعالم، وسائرة بخطى ثابتة وفق إستراتيجة تنموية شاملة نحو بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى».
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