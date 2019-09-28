العرضة السعودية بالفصحى في الأحساء

التزم المشاركون في أداء العرضة السعودية في احتفالات نادي الأحساء الأدبي باليوم الوطني الـ89، باستخدام اللغة العربية الفصحى في كافة القصائد الوطنية، ليسجل النادي انتصاراً للفصحى في هذا الفن الشعبي الأصيل.

وشهدت احتفالات النادي تقديم أوبريت «قوافل المجد» بمشاركة 3 مطربين غنائيين، هم: محمد السياف، سلمان الخوفي، سالم المري، وشارك في تقديم اللوحات مجموعة من الفنانين بالأداء الحركي والتمثيلي، إضافة إلى أكثر من 60 طفلة من أطفال الأحساء.

واشتمل الأوبريت على 7 لوحات غنائية، بدأت بإيقاع أندلسي يناسب الفترة الزمنية السابقة، ثم لوحة تصور حال الجزيرة العربية قبل توحيدها ليظهر البطل المؤسس ويجمعهم على قلب رجل واحد، ثم تستعرض اللوحات ملوك المملكة بعد المؤسس وصولا إلى ملك الحزم والعزم لتنتقل الأحداث إلى عرَّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان في مقطع يذكر فيه همة الشعب السعودي فتدوي القاعة بالتصفيق، وتستعرض اللوحات التالية إنجازات المملكة ونهضتها الحضارية في كافة المجالات ويختتم الأوبريت بالعرضة السعودية في إيقاع هادئ.