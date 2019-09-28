هيئة الصحفيين بمكة تحتفل بفيلم وثائقي

احتفل منسوبو فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة باليوم الوطني الـ89 «همة حتى القمة» في مقر الغرفة التجارية في مكة المكرمة.

وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي بعنوان «قصة الملك عبدالعزيز»، وقصيدة شعرية للشاعر الدكتور خضر اللحياني، وكلمة لمنسق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي تحدث فيها عن المناسبة وأهميتها، شاكرا الغرفة على استضافتها للحفل، ورئيس مجلس شركة رابطة مكة للنقل الدكتور أحمد الغامدي لرعايته ودعمه للاحتفال.

في نهاية الحفل، شارك الجميع في العرضة السعودية التي كان لها الحضور البارز أثناء الاحتفال، والتي تعد هي الطابع المهم والحاضر في جميع الاحتفالات السعودية.