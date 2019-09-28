أمير نجران يرعى حفل التعليم بمناسبة اليوم الوطني

رعى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وذلك بمسرح إدارة التعليم بنجران.

وقال مدير التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي عبدالرحمن العتيبي، في كلمته في الحفل الخطابي بهذه المناسبة «الجميع يسعد بمناسبة اليوم الوطني الغالية التي تطل علينا كل عام، ونستذكر فيها قصة توحيد وطن بُني على كلمة التوحيد منذُ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، مروراً بأبنائه البررة وصولا إلى عهد التنمية والتطوير عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين».

اهتمام

أشار الدكتور العتيبي إلى أن التعليم ومنذ بزوغ فجر هذه البلاد كان وما زال محور اهتمام قياداتها على مر العقود إيماناً منهم بأن التعليم هو ركن التنمية وعماد التطور والتقدم لهذه البلاد.

وبيّن أن «تعليم نجران حظي بكامل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة أسوة ببقية إدارات التعليم بالمملكة، وبتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ومتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ».

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رسالة

شهدت فقرات الحفل تقديم بنت الشهيد رسالة بعنوان «إلى رفاق أبي»، استعرضت فيها تضحيات الجنود البواسل في الحد الجنوبي، ثم قدم طلاب التعليم بالمنطقة أوبريتا بعنوان «همم» يحاكي مسيرة توحيد المملكة ومراحل تطورها ونهضتها الحضارية، ثم عُرض مشهد تمثيلي بعنوان «خطاك السوء يا داري».

كما قدم طلاب التعليم العرضة السعودية التي شارك بها أمير منطقة نجران احتفاءً بيوم دوت الخليج.

وفي ختام الحفل، كرم أمير المنطقة الجهات الحكومية والعسكرية المشاركة في احتفال تعليم المنطقة، كما تسلمَ سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.