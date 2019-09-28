7 مبادرات في ختام احتفاء تعليم الدرب

اختتمت فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 بمدارس مكتب التعليم بمحافظة الدرب بجازان بـ7 مبادرات وعدد من الفعاليات التي نُفذت بمشاركة الطلاب والمعلمين للبنين والبنات، كما تم أيضا افتتاح مبادرة ماهر بمدرسة الدرب الثانوية لتطوير الورش الفنية.

وأوضح مدير مكتب تعليم الدرب جابر مجرشي، أنه وبناء على التوجيهات الصادرة من إدارة التعليم بصبيا نفذ المكتب 7 مبادرات للاحتفال بالمناسبة، بداية بمبادرة تفعيل هاشتاق يحمل وسم خاص الفعالية، ومبادرة الأوبريت الوطني، ومبادرة أنا والمجتمع، ومبادرة المعرض الوطني، ومبادرة التطوع، ومبادرة كلمة، ومبادرة كن حذراً.

وأشار مجرشي إلى نجاح الفعاليات والمبادرات بفضل تعاون جميع المدارس، مبينا أن مبادرة ماهر نُفذت بالدرب في معملين للبنين والبنات.