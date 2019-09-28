7 مبادرات في ختام احتفاء تعليم الدرب

وأوضح مدير مكتب تعليم الدرب جابر مجرشي، أنه وبناء على التوجيهات الصادرة من إدارة التعليم بصبيا نفذ المكتب 7 مبادرات للاحتفال بالمناسبة، بداية بمبادرة تفعيل هاشتاق يحمل وسم خاص الفعالية، ومبادرة الأوبريت الوطني، ومبادرة أنا والمجتمع، ومبادرة المعرض الوطني، ومبادرة التطوع، ومبادرة كلمة، ومبادرة كن حذراً.
وأشار مجرشي إلى نجاح الفعاليات والمبادرات بفضل تعاون جميع المدارس، مبينا أن مبادرة ماهر نُفذت بالدرب في معملين للبنين والبنات.
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