السعودية اليوم / درس أسبوعي بمركز الدعوة والإرشاد بحائل غدًا بعنوان "التعليق على صحيح البخاري"



حائل 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة حائل يوم غد درس أسبوعي بعنوان " التعليق على صحيح البخاري" يلقيها عضو مركز الدعوة والإرشاد بحائل الوليد بن سالم الضبعان من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً بجامع الهقص بحي الوسيطاء.

ويأتي الدرس ضمن مناشط المركز التوجيهية.

// انتهى //

23:21ت م

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