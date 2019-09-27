اليوم الوطني / جامعة شقراء تحتفي مع منسوبيها باليوم الوطني



شقراء 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

احتفت جامعة شقراء أمس باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعدد كبير من طلاب ومنسوبي الجامعة.

وألقى الدكتور الأسمري كلمة بهذه المناسبة رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية

وقال الأسمري إن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع تمر وقد أكرمنا الله بوطن آمن معطاء تحرسه عناية الله ، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.

وأشار إلى أن الجامعة أتمت الجزء الأكبر من مشروعات المدن الجامعية، والمجمعات الأكاديمية، وتجهيزات الكليات، مؤكدا أن التعليم قد شهد خطوات وإنجازات متسارعة في جميع مجالاته ، كما عم التطور كل أوجه الحياة المختلفة في وطننا وتحت ظل قيادتنا الرشيدة.

بعد ذلك عرض فيلم مرئي عن مسيرة وطن ثم قصيدة وطنية بعنوان حكاية المجد ثم أوبريت أرض أبية، كما ألقيت قصيدة شعرية بعنوان وفاء لوطن الآباء، ثم العرضة السعودية التي شارك فيها الجميع.

//انتهى//

23:12ت م

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شقراء 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساحتفت جامعة شقراء أمس باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعدد كبير من طلاب ومنسوبي الجامعة.وألقى الدكتور الأسمري كلمة بهذه المناسبة رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89 .وقال الأسمري إن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع تمر وقد أكرمنا الله بوطن آمن معطاء تحرسه عناية الله ، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.وأشار إلى أن الجامعة أتمت الجزء الأكبر من مشروعات المدن الجامعية، والمجمعات الأكاديمية، وتجهيزات الكليات، مؤكدا أن التعليم قد شهد خطوات وإنجازات متسارعة في جميع مجالاته ، كما عم التطور كل أوجه الحياة المختلفة في وطننا وتحت ظل قيادتنا الرشيدة.بعد ذلك عرض فيلم مرئي عن مسيرة وطن ثم قصيدة وطنية بعنوان حكاية المجد ثم أوبريت أرض أبية، كما ألقيت قصيدة شعرية بعنوان وفاء لوطن الآباء، ثم العرضة السعودية التي شارك فيها الجميع.//انتهى//23:12ت م0145

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