اليوم الوطني / ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم الوطني بكرنفال فني



بريدة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت الجمعية العربية

وتضمنت الفعاليات تقديم حفل موسيقي وطني بمشاركة فرقة الجمعية الموسيقية التي قدمت أوبريت " الله البادي "، وبعض الوصلات الغنائية الوطنية، التي أداها عدد من المطربين تغنوا بالوطن احتفالاً باليوم الوطني وعبروا عن حبهم وفداءهم لهذا الوطن من خلال الفن والذي أتى مفعماً بالإحساس والفخر والاعتزاز بهذا الوطن وإنجازاته، كما استعرضت الألوان الفلكلور الشعبية، والعرضة السعودية، ورسم حر مباشر، وإقامة معرض "سارعي" لاستعراض النشيد الوطني ومراحل تطوره، ومعرض للفن التشكيلي بمشاركة 89 فنانة تشكيلية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي تضمن عرض 89 صورة، إلى جانب تكريم الفائزين بمسابقات اليوم الوطني في الموسيقى والشعر والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي.

// انتهى //

23:11ت م

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بريدة 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساحتفلت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم في اليوم الوطني الـ89 "همة حتى القمة" أمس، بتنظيم العديد من الفعاليات بالمركز الثقافي بمدينة بريدة، بعنوان "سارعي للمجد والعليا"، وسط حضور من مختلف فئات المجتمع.وتضمنت الفعاليات تقديم حفل موسيقي وطني بمشاركة فرقة الجمعية الموسيقية التي قدمت أوبريت " الله البادي "، وبعض الوصلات الغنائية الوطنية، التي أداها عدد من المطربين تغنوا بالوطن احتفالاً باليوم الوطني وعبروا عن حبهم وفداءهم لهذا الوطن من خلال الفن والذي أتى مفعماً بالإحساس والفخر والاعتزاز بهذا الوطن وإنجازاته، كما استعرضت الألوان الفلكلور الشعبية، والعرضة السعودية، ورسم حر مباشر، وإقامة معرض "سارعي" لاستعراض النشيد الوطني ومراحل تطوره، ومعرض للفن التشكيلي بمشاركة 89 فنانة تشكيلية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي تضمن عرض 89 صورة، إلى جانب تكريم الفائزين بمسابقات اليوم الوطني في الموسيقى والشعر والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي.// انتهى //23:11ت م0144

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