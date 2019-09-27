السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا حمى الضنك في باكستان إلى 27 حالة وفاة



إسلام آباد 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا حمى الضنك في باكستان إلى 27 حالة وفاة مع تجاوز عدد المصابين بهذا المرض القاتل عن 14 ألف حالة منذ بداية فصل الخريف الحالي.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور مظفر ميرزا في مؤتمر صحفي اليوم أن معظم حالات الإصابة بحمى الضنك تتواجد في العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي المجاورة، مع وجود إصابات في أقاليم البنجاب والسند وخيبر بختونخواه.

وأضاف أن السلطات نفذت حالة الطوارئ لمكافحة حمى الضنك التي بدأت تنتشر في شكل وبائي سريع، حيث تم إقامة أقسام خاصة في جميع المستشفيات الحكومية لاستقبال المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم، فضلاً عن إطلاق برنامج توعية خاصة للوقاية من انتشار هذا المرض، والحد تكاثر البعوض المتسبب في نقل فيروس الضنك إلى البشر.

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23:07ت م

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