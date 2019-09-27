اليوم الوطني / "صحافيو الوطن" يحتفون باليوم الوطني الـ 89 بحديقة الزهور بمدينة الرياض



الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واس

احتضنت حديقة الزهور بمدينة الرياض حفلاً نظمه "صحافيو الوطن" ضمن برامجهم المجتمعية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل، وبحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات والأسر

وفي بداية الحفل تجولت سمو الأميرة سميرة الفيصل على أركان الجمعيات المجتمعية المشاركة، واستمعت لشرح مختصر عن أنشطتها، بعدها بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن" سعيد بن هليّل العجل أكد فيها أن هذه الفعالية تأتي إيمانًا بأهمية مشاركة الوطن بفرحة اليوم الوطني المجيد للمملكة.

من جهته، عبّر نائب رئيس "صحافيو الوطن" صعب الرشيد عن سعادته بهذا الاحتفاء، وقال " مهما قدمنا يظل قليلاً تجاه أبناء وبنات الوطن، ومن يقيم على أرض مملكتنا الغالية، فهم يستحقون أكثر، متطرقًا لجهودهم في إبراز فعالية اليوم الوطني والفرحة به.

من جانبه، قال مشرف الفعالية ثامر الرجيب :"قدمنا الليلة العديد من الفعاليات منها العرضة السعودية، وفيلم مختصر عن المملكة، وإلقاء مجموعة من القصائد الوطنية، وتقديم جوائز عدة بمشاركة شخصيات كرتونية محببة لدى الأطفال".

// انتهى //

22:41ت م

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الرياض 28 محرم 1441 هـ الموافق 27 سبتمبر 2019 م واساحتضنت حديقة الزهور بمدينة الرياض حفلاً نظمه "صحافيو الوطن" ضمن برامجهم المجتمعية للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل، وبحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات والأسر السعودية والمقيمين.وفي بداية الحفل تجولت سمو الأميرة سميرة الفيصل على أركان الجمعيات المجتمعية المشاركة، واستمعت لشرح مختصر عن أنشطتها، بعدها بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم كلمة لرئيس مجلس إدارة "صحافيو الوطن" سعيد بن هليّل العجل أكد فيها أن هذه الفعالية تأتي إيمانًا بأهمية مشاركة الوطن بفرحة اليوم الوطني المجيد للمملكة.من جهته، عبّر نائب رئيس "صحافيو الوطن" صعب الرشيد عن سعادته بهذا الاحتفاء، وقال " مهما قدمنا يظل قليلاً تجاه أبناء وبنات الوطن، ومن يقيم على أرض مملكتنا الغالية، فهم يستحقون أكثر، متطرقًا لجهودهم في إبراز فعالية اليوم الوطني والفرحة به.من جانبه، قال مشرف الفعالية ثامر الرجيب :"قدمنا الليلة العديد من الفعاليات منها العرضة السعودية، وفيلم مختصر عن المملكة، وإلقاء مجموعة من القصائد الوطنية، وتقديم جوائز عدة بمشاركة شخصيات كرتونية محببة لدى الأطفال".// انتهى //22:41ت م0136

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