الوزير القصبي: التأشيرة السياحية ستخلق الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد القصبي، على فتح الباب أمام السياح في مختلف دول العالم للحصول على التأشيرة السياحية.

وقال القصبي: اليوم نرى إحدى ثمار رؤية 2030 تتحقق، وتدشين مرحلة تاريخية هامة، بإطلاق التأشيرة السياحية لدخول مواطني 49 دولة إلى المملكة.

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وتابع وزير التجارة والاستثمار: سيسهم هذا القرار في خلق الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا بقطاعات الضيافة والسياحة والخدمات والنقل والترفيه، فأهلًا بضيوفنا الأعزاء في وطننا الحبيب، وشعبه المضياف الذي تجذرت في قيمه الأصيلة أسمى معاني إكرام الضيف والترحيب به، محققين تطلعاتنا نحو بناء قطاع استثماري سياحي قوي ومنافس.

وخطت المملكة خطوة جديدة لاستقطاب الفرص الواعدة باستثمارات ضخمة، بعد فتح الباب أمام السياح في مختلف دول العالم للحصول على التأشيرة السياحية.

ولقيت مخططات فتح أبواب المملكة للزوار والسياح أصداء إيجابية واسعة وترحيبًا كبيرًا في أوساط وقطاعات السفر والسياحة حول العالم، حيث أعربت عدة شركات عن التزامها بتوسيع استثماراتها وتطوير عملياتها في المملكة.

ويمكن لمواطني الدول المعنية التقدم بطلب إلكتروني للحصول على تأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسياحة في المملكة على الرابط هنا أو استصدار التأشيرة فورًا عند وصولهم إلى المملكة من خلال أكشاك إلكترونية أو المكاتب المخصصة لاستصدار التأشيرات في نقطة الوصول.