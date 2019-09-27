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الشبانة: أهلًا بالعالم استعادة لطبيعة المملكة وثقافتها المنفتحة المضيافة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الإعلام، تركي الشبانة، أن التأشيرة السعودية وشعار “أهلًا بالعالم” ليست ترحيبة سعودية جديدة، بقدر ما هي استعادة لطبيعة هذه الأرض وثقافتها المنفتحة المضيافة المتسامحة، في ظل تطلعاتها الكبيرة لأن تكون وجهة مثالية على جميع الأصعدة.
وخطت المملكة خطوة جديدة لاستقطاب الفرص الواعدة باستثمارات ضخمة، بعد فتح الباب أمام السياح في مختلف دول العالم للحصول على التأشيرة السياحية.
ويمكن لمواطني الدول المعنية التقدم بطلب إلكتروني للحصول على تأشيرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالسياحة في المملكة على الرابط هنا أو استصدار التأشيرة فورًا عند وصولهم إلى المملكة من خلال أكشاك إلكترونية أو المكاتب المخصصة لاستصدار التأشيرات في نقطة الوصول.
وتتيح التأشيرة إمكانية الإقامة في المملكة لفترة أقصاها 3 أشهر عند كل زيارة، وهي صالحة لمدة عام كامل، كما أنها تتيح إمكانية الدخول لمرات عديدة خلال فترة الصلاحية.
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