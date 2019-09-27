أعطال في موقع الأرصاد.. هكذا تتعرف على معلومات الطقس

2019-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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اعتذر الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، عن الأعطال الخارجة عن إرادة الهيئة وتأثرت بها بعض خدمات موقع الأرصاد على شبكة الإنترنت.

وأكد القحطاني أن الانقطاعات قد تستمر حتى مساء يوم غد السبت، ولكن يمكن الاستفادة من حسابات الهيئة على مواقع التواصل أو الرقم 988، والتي تبث من خلالها المعلومات، خاصةً معلومات إنذارات الطقس.