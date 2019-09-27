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أبطال الحد: اطمئنوا فنحن للثغور حماة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم رجال ألمع فيلم “الأمان.. حين يزدهر”، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
وسلط الفيلم الضوء على أبطال الحد الذين يكتبون حياة الآخرين بدمائهم الدفاقة، ويرسلون للناس عبير الحياة، بينما يعيشون هم بين أصوات المدافع ورائحة البارود، يهبون من أنفسهم دروبًا بيضاء في وطن آخر لشعب آمن.
الفيلم من إخراج أحمد الزيادي، وجاء ليبعث رسالة في يوم الوطن ويقول للشعب: “اطمئنوا.. فنحن للثغور حماة”.
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