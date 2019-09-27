- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم كلاب ضالة ومفترسة تهدد زوار أحد المنتزهات في تبوك! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
كلاب ضالة ومفترسة تهدد زوار أحد المنتزهات في تبوك!
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
شكا زوار منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك، من وجود الكلاب الضالة بالمنتزه، وقت تواجدهم بدون تدخل من أمانة المنطقة، حيث كان من المفترض تواجدها لوضع السم لهذه الكلاب التي أصبحت تهددهم بالمهاجمة بأي وقت.
وقال عبدالرحمن المطيري: إن هذه الكلاب ووجودها بالمنتزه تسبب خطرًا على الزوار، خاصةً الأطفال الذين يقومون باللعب بدرجاتهم أو بكرة القدم، مع العلم أن هذه الحيوانات ليست أليفة بل ضالة ومفترسة.
من جهته، تعجب خالد العنزي من وجود الكلاب في كل يوم وعلى مرأى من آليات البلدية دون تحرك لمكافحتها وإبعادها عن المنتزه، مطالبًا الأمانة بوضع حلول جذرية لمنعها من الاقتراب من المنتزه.
كانت هذه تفاصيل خبر كلاب ضالة ومفترسة تهدد زوار أحد المنتزهات في تبوك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.