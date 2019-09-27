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شكرا لقرائتكم مدير إدارة المجاهدين ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي القحطاني والحجرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدير إدارة المجاهدين ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي القحطاني والحجرية
متابعات الخليج 365 - عسير
نقل مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين، اللواء منصور بن عبدالله الشدي، اليوم، تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لذوي المجاهد مفلح بن سعد القحطاني، والمجاهد سعيد بن مفلح الحجرية، اللذين توفيا بعد تعرضهما لحادث مروري أثناء قيامهما بواجبهما الأمني في منطقة عسير.
جاء ذلك خلال زيارة عزاء قام بها اللواء الشدي لذوي المتوفيين، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.
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