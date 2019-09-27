الان تتابع القبض على خاطف حقيبة المرأة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 23 دقيقة - 11:56 م, 27 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 ألقت الجهات الأمنية القبض على شخص خطف حقيبة امرأة خلال سيرها في أحد الشوارع، وفقا لمصادر لـ”الخليج 365”. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة قد وثّقت الحادث.

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