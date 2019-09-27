الان تتابع “المرور” يطيح بسائق الشاحنة على رصيف المشاة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن المرور السعودي، اليوم، القبض على قائد المركبة التي كانت تسير فوق الرصيف.
وأكّد في تغريدة عبر “تويتر”، القبض قائد المركبة وتحويله للهيئة المرورية.
وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لقائد مركبة يزاحم المشاة على الرصيف، متجاهلًا كل الأنظمة.
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