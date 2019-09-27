خطوات حجز موعد في الاحوال المدنية رابط moi gov sa

يبحث الكثيرون عن كيفية حجز موعد في الاحوال المدنية في المملكة العربية السعودية حيث تعمل أبشر علي توفير الجهد والجهد علي المقيمين والمواطنين، لتسهيل عملية إجراء الخدمات إلكترونيا وتقديم العديد من الخدمات مثل حجز موعد في الأحوال المدنية وحجز موعد الاستقدام وحجز المواعيد الخاصة بالجوازات، ويمكن إجراء ذلك من خلال الدخول علي منصة أبشر وتسجيل الدخول سواء للمقيمين أو المواطنين وإتمام الخطوات التي نوضحها معكم في هذا الموضوع.

حجز موعد الاحوال

يمكنكم حجز موعد في الأحوال المدنية من خلال تسجيل كل البيانات المطلوبة عند تقديم طلب حجز موعد في أبشر الأحوال المدنية، بعد تقديم الطلب قم بالنقر علي إتمام ثم سوف تظهر رسالة لتأكيد الموعد يجب أختيار موافق أو الرفض أو أختيار وقت آخر لإجراء تسجيل موعد مناسب، في حالة الموافقة علي الموعد سوف.

حجز موعد احوال

يتم إرسال رسالة باسم الحجز والرقم المسلسل وتاريخ الحضور الخاص بالموعد الذي تم حجزه، وفي الغالب لا يكون موعد الحجز بتاريخ بعيد ويعتمد علي المدينة أو المنطقة التابع لها فرع الأحوال المدنية ومدي عدد الزائرين لديها، ويمكنكم حجز موعد في الأحوال المدنية إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات الآتية.

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