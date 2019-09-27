شكرا لقرائتكم خبر عن التأشيرة السياحية.. أنت تسأل و«السياحة» تُجيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تسهيلاً من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على الراغبين في استخراج تأشيرة سياحية لدخول المملكة العربية السعودية كسياح، وضعت «الهيئة» إجابات لمعظم الأسئلة الشائعة بشأن استخراج التأشيرة، موضحة أنه ما لم تكن سعودياً أو مُقيماً في المملكة العربية السعودية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، فستحتاج إلى تأشيرة لدخول المملكة، وبناءً على جنسيتك، فثمة خيارات مختلفة لإصدار التأشيرة السياحية، بما في ذلك إصدارها إلكترونياً، أو عند الوصول إلى المملكة من خلال مكاتب الجوازات، أو عبر ممثليات المملكة العربية السعودية في دولتك.

وبشأن الأشخاص المؤهلين للحصول على التأشيرة السياحية، أوضحت الهيئة أن أهلية الحصول على التأشيرة تعتمد على جنسية صاحب الطلب، فمن الممكن أن يكون من المجموعة (أ) الذين يمكنهم الحصول على التأشيرة إلكترونياً أو عند الوصول إلى المملكة باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية أو عبر مكاتب الجوازات، بشرط وجود بطاقة ائتمانية أو مصرفية صالحة للدفع دولياً، أما إذا كان المُتقدِّم من المجموعة (ب)، فيمكنه الحصول على التأشيرة عبر ممثليات المملكة العربية السعودية في دولته.

وبموجب التأشيرة السياحية، يُسمح للنساء غير المصحوبات بمرافقين أداء العمرة دون الحاجة لمُرافقين ذكور، بينما لا تحل التأشيرة السياحية محل تأشيرة العمل، إلا أنه يُمكن استخدامها لرحلات العمل القصيرة فقط التي تشمل الاجتماعات والمؤتمرات القصيرة، وورش العمل والمشاركة التي لا تتطلب وجود أي نوع من عقود العمل.

وتسمح التأشيرة لحاملها بالبقاء في المملكة لمدة زمنية أقصاها 3 أشهر لكل زيارة، وبما لا يزيد عن 90 يوماً خلال السنة الواحدة، وفي حالة التخلف عن المغادرة في الموعد المُحدد، يتم تغريم حامل التأشيرة 100 ريال عن كل يوم تجاوز فيه مدة الإقامة.

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ولا يُسمح بتمديد التأشيرة السياحية بعد انتهائها، ويجب على حاملها المغادرة والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة، كما أن هناك حاجة إلى تصريح خاص لأعضاء وسائل الإعلام والصحفيين القادمين لمهام مُتعلقة بعملهم.

وتصدر التأشيرة لكل من بلغ 18 عاماً فما فوق، ويجب على كل فرد من أفراد الأسرة تقديم نموذج الطلب الخاص به، وتعتمد التأشيرات للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً على حصول ولي الأمر على التأشيرة.

كما يجب أن يكون جواز السفر الخاص بمُقدِّم الطلب سارياًً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك باسثناء مواطني الولايات المتحدة الذين لديهم مدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء جواز السفر للتقديم على التأشيرة.

وإذا كنت تحمل جواز سفر يتبع لواحدة من الدول التسع والأربعين لدخول المملكة بتأشيرة سياحية، فلا يلزم تقديم تذكرة عودة أو وثائق تتعلق بحجوزات الإقامة، كما لا يرتبط الجانب الديني بتقديم طلب الحصول على التأشيرة السياحية، إلا أنه لا يُسمح بدخول غير المسلمين إلى مكة والمدينة.

وتبلغ تكلفة التأشيرة السياحية 440 ريالاً سعودياً مُفصَّلة على النحو التالي: (رسوم التأشيرة 300 ريال سعودي، ورسوم التأمين الطبي 140 ريالاً)، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وفي حالة رفض طلب الحصول على التأشيرة، فإن المبلغ المدفوع غير قابل للاسترداد.