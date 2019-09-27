شكرا لقرائتكم خبر عن رياح الأمطار تسقط واجهة محل تجاري في محايل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد صورة (محايل عسير) ‫⁦‪@a_m_3siri

باشر مدني محايل عسير مساء اليوم (الجمعة) بلاغاً عن سقوط واجهة ديكور (كلايدينج) لأحد المحلات التجارية الواقعة على الحزام الدائري بالمحافظة، على إثر الرياح التي صاحبت الأمطار المتوسطة التي هطلت اليوم على محافظة محايل، فيما لم ينتج عنه أي إصابات ولله الحمد.

عملت فرق الدفاع المدني على التأكد من عدم وجود خطورة بالموقع وتوثيق الحالة والتنسيق مع الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد.