محمد بن مسعود - الدمام - قدّم المحترف البرازيلي في صفوف النصر، لاعب المحور بيتروس اعتذاره لجماهير الفريق على نتيجة مباراتهم أمام الأهلي. وكانت مباراة الأهلي والنصر قد انتهت بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال بيتروس إن الفريق يمر بفترة غير جيدة وإنهم ينتظرون من الجماهير دعمهم واعداً إياهم بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة. ويمر النصر بحالة عدم اتزان بدأت بتعادله مع الشباب مروراً بخروجه من البطولة الآسيوية ثم الهزيمة من الحزم وأخيراً التعادل مع الأهلي. "بيتروس": نمر بفترة غير جيدة.. نعتذر للجماهير وننتظر دعمهم محمد السيّد الخليج 365 2019-09-27 قدّم المحترف البرازيلي في صفوف النصر، لاعب المحور بيتروس اعتذاره لجماهير الفريق على نتيجة مباراتهم أمام الأهلي. وكانت مباراة الأهلي والنصر قد انتهت بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال بيتروس إن الفريق يمر بفترة غير جيدة وإنهم ينتظرون من الجماهير دعمهم واعداً إياهم بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة. Advertisements ويمر النصر بحالة عدم اتزان بدأت بتعادله مع الشباب مروراً بخروجه من البطولة الآسيوية ثم الهزيمة من الحزم وأخيراً التعادل مع الأهلي. 27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 11:08 PM قدّم المحترف البرازيلي في صفوف النصر، لاعب المحور بيتروس اعتذاره لجماهير الفريق على نتيجة مباراتهم أمام الأهلي. وكانت مباراة الأهلي والنصر قد انتهت بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال بيتروس إن الفريق يمر بفترة غير جيدة وإنهم ينتظرون من الجماهير دعمهم واعداً إياهم بتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة. ويمر النصر بحالة عدم اتزان بدأت بتعادله مع الشباب مروراً بخروجه من البطولة الآسيوية ثم الهزيمة من الحزم وأخيراً التعادل مع الأهلي. ، "بيتروس": نمر بفترة غير جيدة.. نعتذر للجماهير وننتظر دعمهم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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