، "عبدالفتاح": كنا الأكثر خطورة من "النصر".. "الموسى": "برانكو" لم يمنحني الفرصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وعد لاعب النادي الأهلي عبدالفتاح عسيري، جماهير فريقه بتقديم لاعبي الفريق لمستويات أفضل في الفترة القادمة وتحقيق البطولات.

وانتهت المباراة التي جمعت الأهلي بالنصر بالتعادل السلبي في مباراة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وقال عسيري إن النصر كان أفضل في الاستحواذ لكن هجمات الأهلي كانت الأكثر خطورة مشدداً على أن اللاعبين جلسوا مع المدرب وتعاهدوا على تقديم الأفضل.

‏‏أما اللاعب نوح الموسى فأرجع أداء لاعبي فريقه لصعوبة الجو مشدداً على أن المدرب السابق برانكو لم يمنحه الفرصة حتى في المعسكر كاشفاً عن أن دوره كان عدم التقدم والتواجد في وسط الملعب لإفساد هجمات الفريق المنافس.