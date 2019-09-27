، بمقر الغرفة التجارية.. "الصحفيين السعوديين" بمكة تحتفل باليوم الوطني ،

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احتفل منسوبو فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة باليوم الوطني الـ89 " همة حتى القمة" وذلك في مقر الغرفة التجارية في مكة المكرمة بحضور عدد من الإعلاميين والضيوف والرعاة المشاركين في هذا الحفل.
انطلق الحفل بعزف السلام الملكي تلاها بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم، وفيلم وثائقي بعنوان " قصة الملك عبدالعزيز "، وبعد ذلك قدّم الشاعر الدكتور خضر اللحياني قصيدة شعرية عن اليوم الوطني لاقت تفاعل واستحسان الحضور.
أوضح منسق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي خلال الكلمة التي قدمها أثناء الحفل بأن هذا الاحتفال جاء ليكرس أهمية اليوم الوطني ودور الصحفيين في المشاركة لإبراز جهود المملكة في هذا اليوم المبارك الذي تم فيه توحيد هذه الديار بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وجهود أبنائه الذين ساروا على خطاه لينعم الجميع بخيرات هذه البلاد المعطاءة.
وأكد الإحيوي بأن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان واضحة وذات خُطى سديدة في خدمة الإسلام والمسلمين والاعتناء بأمور المواطن والمقيم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لينعم الجميع بخيرات وأمن هذه البلاد.
وقال بأن الحراك البناء الذي تشهده بلادنا الغالية يؤكد سلامة نهج قادة وطننا الغالي في إدارة شؤون العباد والبلاد، وصدقت مقولة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بأنه إذا اجتمعت الإدارة والإرادة تحققت الصدارة، ونحن بتوفيق الله نعتلي هذه الصدارة.
27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 11:41 PM
بحضور عدد من الإعلاميين والضيوف والرعاة المشاركينبمقر الغرفة التجارية.. "الصحفيين السعوديين" بمكة تحتفل باليوم الوطني
احتفل منسوبو فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة باليوم الوطني الـ89 " همة حتى القمة" وذلك في مقر الغرفة التجارية في مكة المكرمة بحضور عدد من الإعلاميين والضيوف والرعاة المشاركين في هذا الحفل.
انطلق الحفل بعزف السلام الملكي تلاها بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم، وفيلم وثائقي بعنوان " قصة الملك عبدالعزيز "، وبعد ذلك قدّم الشاعر الدكتور خضر اللحياني قصيدة شعرية عن اليوم الوطني لاقت تفاعل واستحسان الحضور.
أوضح منسق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي خلال الكلمة التي قدمها أثناء الحفل بأن هذا الاحتفال جاء ليكرس أهمية اليوم الوطني ودور الصحفيين في المشاركة لإبراز جهود المملكة في هذا اليوم المبارك الذي تم فيه توحيد هذه الديار بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وجهود أبنائه الذين ساروا على خطاه لينعم الجميع بخيرات هذه البلاد المعطاءة.
وأكد الإحيوي بأن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان واضحة وذات خُطى سديدة في خدمة الإسلام والمسلمين والاعتناء بأمور المواطن والمقيم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لينعم الجميع بخيرات وأمن هذه البلاد.
وقال بأن الحراك البناء الذي تشهده بلادنا الغالية يؤكد سلامة نهج قادة وطننا الغالي في إدارة شؤون العباد والبلاد، وصدقت مقولة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بأنه إذا اجتمعت الإدارة والإرادة تحققت الصدارة، ونحن بتوفيق الله نعتلي هذه الصدارة.
، بمقر الغرفة التجارية.. "الصحفيين السعوديين" بمكة تحتفل باليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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