محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة طلابها وطالباتها من ١٢٠ دولة بمختلف دول العالم احتفلت الجامعة العربية المفتوحة باليوم الوطني السعودي الـ٨٩ بكافة فروعها بمدن المملكة (الرياض وجدة والدمام والأحساء وحائل والمدينة المنورة) بمشاركة طلابها وطالباتها من ١٢٠ دولة من مختلف دول العالم. وتفصيلاً، تنوعت الفعاليات ما بين مشاركات خارجية وداخلية كان آخرها حفل الجامعة بمدينة الرياض برعاية مدير الجامعة بالسعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني وسط تفاعل كبير من طلاب وزوار الجامعة وبمشاركة الطلاب والطالبات الذين بدورهم عبروا عن مشاعرهم في هذا اليوم الغالي وحبهم وامتنانهم لمملكة الخير. Advertisements 27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441 11:27 PM بمشاركة طلابها وطالباتها من ١٢٠ دولة بمختلف دول العالم بالصور.. الجامعة العربية المفتوحة تحتفل باليوم الوطني في ٦ مدن بالمملكة بالصور.. الجامعة العربية المفتوحة تحتفل باليوم الوطني في ٦ مدن بالمملكة احتفلت الجامعة العربية المفتوحة باليوم الوطني السعودي الـ٨٩ بكافة فروعها بمدن المملكة (الرياض وجدة والدمام والأحساء وحائل والمدينة المنورة) بمشاركة طلابها وطالباتها من ١٢٠ دولة من مختلف دول العالم. وتفصيلاً، تنوعت الفعاليات ما بين مشاركات خارجية وداخلية كان آخرها حفل الجامعة بمدينة الرياض برعاية مدير الجامعة بالسعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني وسط تفاعل كبير من طلاب وزوار الجامعة وبمشاركة الطلاب والطالبات الذين بدورهم عبروا عن مشاعرهم في هذا اليوم الغالي وحبهم وامتنانهم لمملكة الخير. الكلمات المفتاحية ، بالصور.. الجامعة العربية المفتوحة تحتفل باليوم الوطني في ٦ مدن بالمملكة ،

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