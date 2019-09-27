أمير الباحة يُصدر قراراً بترقية 82 موظفاً بديوان الإمارة ومحافظات المنطقة ومراكزها

أصدر أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود قراراً بترقية 82 موظفاً بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها. وذكر الحساب الرسمي للإمارة على “تويتر” أن هذه تعتبر أكبر حزمة قرارات ترقية بالإمارة.

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