“الأمن السيبراني” يُطلق تحذيراً أمنياً عالياً بخصوص تحديث أمني لبعض منتجات...

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً ذا مستوى عالٍ جداً بخصوص تحديث أمني لحائزي بعض الأجهزة من منتجات “HP”. وأوضح المركز أن شركة “HP” أصدرت عدة تحديثات لبعض من الأجهزة المتأثرة وهي: الأجهزة المحمولة (Laptops)، والأجهزة المكتبية (Desktop Computers)، وأيضا الأجهزة اللوحية.
وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت “HP” توضيحات لهذه التحديثات على موقعها الرسمي، وأكدت أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات والكشف عن المعلومات وحجب خدمة (DOS).
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