شهدت محافظة محايل عسير، عصر اليوم، هطولَ أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة؛ مما أدى إلى اقتلاع واجهات بعض المحلات والمتاجر.
وأدت الأمطار إلى قطع الكهرباء عن عدد من المشتركين، وإشارات المرور، وباشرت فِرَق الدفاع المدني والمرور، عددًا من المواقع المتضررة، وعمل رجل المرور على تنظيم حركة المرور، وخاصة بعد انطفاء الإشارات المرورية، في الوقت الذي تُواصل فيه فِرَق طوارئ الكهرباء إصلاح الأعطال، ومحاولة إرجاع التيار الكهربائي للمشتركين المتضررين من انقطاع الكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: انقطاع التيار وسقوط لواجهات محلات جراء أمطار غزيرة على محايل عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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