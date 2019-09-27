عاجل اليمن : السعودية تعلن قبل قليل وقف الحرب ضد الحوثيين وتثبيت حكمهم في صنعاء.. وصحيفة أمريكية تكشف (تفاصيل الصفقة)

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن قبل قليل وقف الحرب ضد الحوثيين وتثبيت حكمهم في صنعاء.. وصحيفة أمريكية تكشف (تفاصيل الصفقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت تقارير إعلامية غربية بأن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار مع جماعة الحوثي في بعض مناطق اليمن.

وجاءت هذه التقارير، على خلفية قرار مفاجئ للحوثيين الأسبوع الماضي وقف استهداف السعودية، بعد أيام من تبنيهم هجوم "أرامكو" في 14 سبتمبر الجاري.

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وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الاتفاق الجديد يقضي بوقف إطلاق النار في أربع مناطق، بما فيها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غير أن مصادر مطلعة أكدت للصحيفة إمكانية امتداد الهدنة إلى مناطق أخرى من البلاد في حال صمودها.

ورجحت الصحيفة أن مبادرة الحوثيين الأخيرة بعثت الأمل لدى السعودية والولايات المتحدة في أن الجماعة تسعى إلى النأي بنفسها عن إيران.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية إلى أن أسعار النفط شهدت هبوطا بـ1.5% عقب ورود هذه التقارير التي تتحدث عن هدنة جديدة.

المصدر: "وول ستريت جورنال"+"بلومبرغ"