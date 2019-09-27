رسميًا.. فتح باب التأشيرة السياحية لغرض زيارة المملكة

أعلنت الهيئة العامة للسياحة، اليوم الجمعة، فتح باب التأشيرة السياحية لغرض زيارة المملكة.

وقال ئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث في السعودية أحمد الخطيب: الليلة لا نختصر على فتح أبوابنا للزوار فقط بل نفتحها أيضا أمام المستثمرين؛ حيث الفرص الكبرى في مجال السياحة.

ووجَّه الخطيب رسالة إلى السائح الذي يرغب في زيارة المملكة، قائلًا: أقول للسائح الشغوف هذه فرصة لتحصل على المغامرة في مكان جديد (..) لا يوجد شعب آخر يتسابق على إكرام الضيف كالسعوديين.

وكان الخطيب قال في تصريحات سابقة: إن «فتح أبواب السعودية أمام السياح الأجانب بمثابة لحظة تاريخية لبلادنا». فقد أوضح وفق ما أوردته وكالة «بلومبيرج» أن التأشيرات السياحية عبر الإنترنت سيستفيد منها مواطنو 49 دولة، منبّهًا إلى أن السائحات الأجنبيات «سيسمح لهن بالتنقل دون ارتداء العباءة، لكن يتوجب عليهن ارتداء ملابس محتشمة».

وقال: إن المملكة مستمرة في «حظر الخمور، وأنها ستستقبل عددًا كافيًا من السياح للتمتع بأشياء أخرى». موضحًا أن «التأشيرات ستصبح متاحة عبر الإنترنت مقابل 80 دولارًا، دون قيود على سفر النساء بمفردهن كما كان في الماضي»، لكنه أوضح أن القيود مستمرة على دخول مكة والمدينة.